قسنطينة: وفاة أب وإبنته وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة

لقي شخصين حتفهما، في حادث مرور مروع، نتج عن اصطدام ما بين 3 سيارات سياحية بالطريق الولائي الرابط بين بلدية عين السمترة باتجاه واد العثمانية بميلة.

وأدى هذا الحادث، إلى مصرع رجل يبلغ من العمر 43 سنة، وابنته ذات 6 سنوات، مع اصابة 3 أبناء آخرين بجروح بليغة تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و15 سنة.

ونجم الحادث عن اصطدام بين سيارة الضحايا من نوع شيري “كيوكيو”، وسيارتين من نوع طويوطا وسيراتوا، ما أدى إلى تحطمها بالكامل، مع اصابة سائقي السيارات الاخرى بجروح طفيفة.

ووقع هذا الحديث، منذ قليل، ما استدعى تدخل الحماية المدنية، أين نقلت جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى علي منجلي.

فيما تم نقل الضحايا المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج.

هذا وفتحت مصالح الأمن، تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث الأليم.