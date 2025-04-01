قسنطينة.. وفاة أربعيني اختناقا بالغاز السام

لقي شخص حتفه متسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، داخل مسكن بحي 529 مسكن علي منجلي، ببلدية الخروب بولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. داخل مسكن بحي 529 مسكن علي منجلي، ببلدية ودائرة الخروب.

حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 47 سنة تم نقله مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور