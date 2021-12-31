قسنطينة: وفاة إمرأة إختناقا بالغاز

تدخلت إسعافات الحماية المدنية التابعة للوحدة الثانوية قطوش الجمعي، بحي سيدي عمر بد الخروب، بولاية قسنطينة. من أجل نقل جثة إمرأة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إسعاف الضحية “س-ب” من جنس أنثى. و البالغة من العمر 37 سنة وجدت فاقدة للوعي و لها توقف بالوضائف الحيوية و ذلك إثر استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

كما قدمت مصالح الحماية المدنية الإسعافات اللازمة للمرأة المتوفية بعين المكان. لكن للأسف دون جدوى. بحيث تم نقلها إلى مستشفى الخروب. أين تم تأكيد وفاتها من طرف طبيب المستشفى.