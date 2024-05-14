قسنطينة.. وفاة إمرأة وإصابة 4 آخرين في حادث مرور بالخروب

لقيت إمرأة مصرعها، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور على مستوى الطريق رقم 10 ببلدية الخروب بقسنطينة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 14سا34د، من أجل حادث إصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم10 أولاد رحمون ببلدية ودائرة الخروب.

وخلف الحادث حسب ذات البيان، وفاة من جنس أنثى وإصابة 4 أشخاص آخرين من الجنسين لهم جروح مختلفة.

ليتم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي، أما الضحية المتوفية فتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث.