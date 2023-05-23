قسنطينة: وفاة الفنان المسرحي عدلان بخوش

توفي اليوم الثلاثاء الفنان المسرحي عدلان بخوش متأثرا بالحروق التي أصيب بها.

وقد أصيب الفنان المسرحي بحروق إثر إنفجار الغاز داخل شقة بمدينة علي منجلي منذ أيام. حيث تدهورت حالته الصحية بعد يومين من خضوعه للعلاج في مستشفى علي منجلي عبد القادر بن شريف.

من جهتها وزيرة الثقافة بعثت بتعزية إلى عائلة الفقيد

وجاء في رسالة التعزية: “تلقت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي بعميق الأسى و بالغ الحزن نبأ رحيل الفنان المسرحي محمد عدلان بخوش. أمام هذا المصاب الجلل تتقدم الوزيرة بأصدق وأخلص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد و محبيه من الأسرة المسرحية والفنية. و ترفع أكف الضراعة أن يسبغ سبحانه و تعالى واسع رحمته وجميل عفوه عليه، سائلة العلي القدير أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

” إنا لله و إنا إليه راجعون”.