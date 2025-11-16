قسنطينة.. وفاة امرأة في حادث سقوط من الطابق الثالث

لقيت امرأة حتفها جراء وقوعها من علو الطابق 03 لبناية تتكون من طابق أرضي +05، بالوحدة الجوارية رقم 06 حي 290 مسكن المدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت في حدود الساعة 05و 28د، لأجل حادث سقوط ضحية من جنس أنثى. تبلغ من العمر 79 سنة من علو الطابق 03 لبناية تتكون من طابق أرضي +05. بالوحدة الجوارية رقم 06 حي 290 مسكن المدينة الجديدة علي منجلي.

مشيرة أن الحادث خلف ضحية متوفية بعين المكان تم تأكيد وفاتها من طرف طبيب الحماية المدنية، وتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.

