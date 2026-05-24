قسنطينة.. وفاة امرأة وطفليها إثر سقوطهم من جسر صالح باي

توفيت امرأة وطفليها، صبيحة اليوم الأحد، جراء سقوطهم من أعلى الجسر العملاق صالح باي ببلدية وولاية قسنطينة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأكدت المصالح نفسها، أن إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة قسنطينة. تدخلت من أجل حادث سقوط 03 أشخاص امرأة في العقد الثالث من العمر وطفلين 02 و03 سنوات. من أعلى الجسر العملاق صالح باي بلدية قسنطينة.

مشيرة أن الضحايا الثلاث توفوا بعين المكان، حيث تم تأكيد الوفاة من طرف طبيب الحماية المدنية.

