قسنطينة: وفاة خمسينية إختناقا بالغاز وإنقاذ أخرى في الخروب
لقيت صبيحة اليوم الجمعة، إمرأة مصرعها وأصيبت أخرى باختناق جراء استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون بحي 1013 مسكن بولاية قسنطينة.
وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية قطوش الجمعي بالخروب فجر اليوم بحي 1013 مسكن. و ذلك لأجل بداية إختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء المتواجد داخل الحمام بدون تهوية. حيث سجلت ذات المصالح إختناق ضحيتين من جنس أنثى الأولى تبلغ من العمر 56 سنة. و كان لها توقف بالوضائف الحيوية و عند نقلها إلى مستشفى محمد بوضياف. تم تأكيد وفاتها من طرف طبيب المستشفى.
كما أن الضحية الثانية تبلغ من العمر 68 سنة كانت في حالة غثيان. أين قدمت لها الإسعافات اللازمة من طرف ذات المصالح بعين المكان و نقلها إلى ذات المستشفى.
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العاصمة: وفاة شخص إختناقا بالغاز وإنقاذ آخر بجسر قسنطينة
لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بحالة غثيان خطيرة جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية جسر قسنطينة في العاصمة.
وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر العاصمة على الساعة 00 و 34 دقيقة. من أجل إسعاف شخص في حالة خطيرة وتحويل أخر متوفي. جراء إستنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من سخانالماء، بداخل المنزل، بحي الحياة بلدية جسر قسنطينة.
العاصمة: وفاة شخصين إختناقا بالغاز بجسر قسنطينة
تدخلت وحدات الحماية المدنية بالعاصمة، من أجل نقل جثة شخصين توفيا بعد استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون بحي الحياة بلدية جسر قسنطينة.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن الحماية المدنية تنقلت في حدود الساعة 8 و50 دقيقة بعد نداء من أجل نقل جثة شخصين من جنس ذكر. تتراوح أعمارهما مابين 21 و28 سنة. وجدا داخل غرفة النوم بحي الحياة 300 مسكن ببلدية جسر قسنطينة في العاصمة.
وأضاف البيان، أن سبب الوفاة هو استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. كما أن العملية لاتزال جارية.