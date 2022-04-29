قسنطينة: وفاة خمسينية إختناقا بالغاز وإنقاذ أخرى في الخروب

لقيت صبيحة اليوم الجمعة، إمرأة مصرعها وأصيبت أخرى باختناق جراء استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون بحي 1013 مسكن بولاية قسنطينة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية قطوش الجمعي بالخروب فجر اليوم بحي 1013 مسكن. و ذلك لأجل بداية إختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء المتواجد داخل الحمام بدون تهوية. حيث سجلت ذات المصالح إختناق ضحيتين من جنس أنثى الأولى تبلغ من العمر 56 سنة. و كان لها توقف بالوضائف الحيوية و عند نقلها إلى مستشفى محمد بوضياف. تم تأكيد وفاتها من طرف طبيب المستشفى.

كما أن الضحية الثانية تبلغ من العمر 68 سنة كانت في حالة غثيان. أين قدمت لها الإسعافات اللازمة من طرف ذات المصالح بعين المكان و نقلها إلى ذات المستشفى.

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