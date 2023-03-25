قسنطينة.. وفاة ستيني اثر اصطدام سيارته بجدار اسمنتي بسيدي مبروك

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، اثر حادث مرور تمثل انحراف سيارة وإصطدامها بحاجز اسمنتي بحي سيدي مبروك بولاية قسنطينة.

وحس بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت إسعافتها لدائرة قسنطينة والمركز المتقدم وسط المدينة ب/د قسنطينة هذا اليوم في حدود الساعة 19 و 38دقيقة بحي سيدي مبروك الأعلى لأجل حادث مرور.

والذي تمثل في انحراف سيارة إصطدامها بحاجز اسمنتي، وخلف هذا الحادث وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 67 سنة.

حيث تم تأكيد وفاته من طرف طبيب الحماية المدنية ونقله من طرف ذات المصالح إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي قسنطينة.

فيما فتحت الجهات الامنية تحقيقاتها لمعرفة الاسباب الحقيقة لوقوع الحادث.

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