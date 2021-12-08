قسنطينة: وفاة ستيني وزوجته اختناقا بالغاز بعين اسمارة

اهتز سكان مدينة عين اسمارة بولاية قسنطينة على وقع حادثة وفاة رجل في العقد السادس من العمر وزوجته اختناقا بالغاز.

وفي بيان للحماية المدنية فإن الضحيتين “يوسف. ب” البالغ من العمر62 سنة وزوجته “م. ص” توفيا اختناقا بالغاز داخل المنزل العائلي الكائن بحي حي 1650 مسكن عمار س 2 رقم 15.

وفي هذا السياق هرعت مصالح الحماية رفقة أفراد الشرطة إلى موقع الحادثة، فور تلقيها الخبر، وقامت بمعاينة الجثتين والتحقيق حول ظروف وملابسات الوفاة كل حسب اختصاصه.

وحسب ذات البيان، فإن الحادثة اكتشفها شقيق الضحية الذي انتابه شك حول عدم استجابة الضحية للاتصالات الهاتفية المتكررة.

وعندما تنقل إلى منزل أخيه، اضطر إلى فتح باب المنزل لمعرفة ما يجري بداخله، ليكشف وفاة شقيقه وزوجته اللذان عثر عليهما جثتين هامدتين.

كما أكد طبيب الحماية المدنية حالتي الوفاة بفعل تسرب الغازات المحروقة، ليتم إثرها بعد اتخاذ الإجراءات المعمول بها، نقل الجثتين إلى مستشفى الخروب.

الجدير بالذكر أن ولاية قسنطينة عرفت منذ مطلع الأسبوع، ما يزيد عن 20 حالة اختناق بسبب ترسب غاز أحادي الكربون من أجهزة التدفئة وسخانات الماء، رغم حملات التوعية لاتخاذ كافة إجراءات السلامة لتفادي خطر القاتل الصامت.