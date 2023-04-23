قسنطينة: وفاة شابة وإصابة 4 أشخاص في حادث انحراف وانقلاب سيارة

تدخلت إسعافات المركز المتقدم مصنف عبد الرحمان مدعمة بفرق من الوحدة الثانوية لدائرة قسنطينة. في حدود الساعة التاسعة و3 دقائق من صبيحة اليوم، وهذا على إثر حادث مرور متمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 05 نقطة الدوران بالقرب من معهد التغذية و التغذي

وخلف هذا الحادث ضحية متوفية بعين المكان من جنس أنثى تبلغ من العمر 27 سنة. بحيث أكد طبيب الحماية المدنية حالة الوفاة وتم نقلها من طرفنا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي قسنطينة.

كما خلف الحادث 04 أشخاص لهم إصابات متفاوتة الخطورة 03 من جنس أنثى. و 01 ذكر أعمارهم بين 23 و 68 سنة.

وقد قدمت للمصابين الإسعافات اللازمة وتم إجلاؤهم إلى المستشفى الجامعي إبن باديس.