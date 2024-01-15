قسنطينة.. وفاة شخصين تسمما  بالغاز ببلدية الخروب

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الإثنين، تسمما بالغاز المنبعث من عادم سيارة في مرآب منزل طور الانجاز ببلدية الخروب.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعافاتها،نهار اليوم، من اجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من عادم السيارة، مركونة في مرآب منزل طور الإنجاز بمفترق الطرق عين الباي بلدية الخروب.

وخلف الحادث، وفاة شخصين من جنس ذكر كانا على متن السيارة، اين تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي