قسنطينة.. وفاة شخصين تسمما بالغاز

بقلم عايدة.ع
قسنطينة.. وفاة شخصين تسمما بالغاز
لقي شخصان حتفهما اليوم الأحد، في حادث تسمم بغاز آحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بالمكان  المسمى  الضريح، بلدية الخروب بولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 12سا 19د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة بالمكان المسمى الضريح، بلدية  دائرة الخروب.

حيث خلّف الحادث وفاة شخصين من جنس ذكر، تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

