قسنطينة: وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مميت

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قسنطينة: وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مميت
بقلم نسرين محفوف

سجلت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، حادث مرور مميت، بالطريق الوطني رقم 03 الرابط بين قسنطينة وأم بواقي.

ووقع الحادث بالقرب من مزرعة ريجاني بالمخرج الجنوبي لبلدية أولاد رحمون، نتيجة اصطدام بين سيارتين سياحيتين.

وخلف وفاة شخصين، طفل يبلغ 04 سنوات، ورجل يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، و5 جرحى، أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم نقلهم على جناح السرعة إلى المؤسسة الاستشفائية بالخروب .

وأشار البيان أن أسباب وظروف الحادث قيد التحقيق من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بديدوش مراد.

ودعت قيادة الدرك كافة المواطنين بضرورة إحترام قواعد المرور، اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لسلامتهم وسلامة مرافقيهم.


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