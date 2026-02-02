إعــــلانات
الوطني

قسنطينة.. وفاة شخصين وتسمم 3 آخرين بالغاز

بقلم عايدة.ع
قسنطينة.. وفاة شخصين وتسمم 3 آخرين بالغاز
  • 28
  • 0

توفي شخصان وتسمم 3 آخرين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي ماسينيسا بلدية الخروب في ولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 06سا38د من أجل إسعاف 05 أشخاص متسممين. بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي ماسينيسا بلدية ودائرة الخروب.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين متسممين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث وتسمم 03 آخرين. لهم غثيان وصعوبة في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/acirj
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer