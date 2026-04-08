قسنطينة.. وفاة شخص إثر سقوطه أسفل جسر سيدي مسيد

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية قسنطينة، مساء اليوم، إثر حادث سقوط شخص من جنس ذكر في الأربعينات من عمره، أسفل جسر سيدي مسيد.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال، فقد تم تفعيل إسعافات تابعة للمركز المتقدم وسط المدينة، مدعومة بفرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة وفرقة الغطاسين، في حدود الساعة 17:44 دقيقة، للتعامل مع الحادث.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية تم العثور عليه متوفياً بعين المكان، حيث تم انتشال جثته من مجرى الوادي، قبل تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بقسنطينة.