قسنطينة.. وفاة شخص دهسته سيارة بالخروب

لقي شخص حتفه منذ قليل بعدما صدمته سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 03 بالخروب ولاية قسنطينة.

وحسب ما جاء في بيانٍ للحماية المدنية، فإن مصالحها تدخلت في حدود الساعة 21:49، من أجل حادث دهس سيارة لشخص توفي بعين المكان.

وتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “محمد بوضياف” بالخروب. في حين فتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

وتجدر الإشارة إلى ان الطريق نفسه شهد أمس حادث دهس شاحنة ذات مقطورة لـ خمسة أشخاص. خلّف وفاة امرأتين في العقد الثالث من العمر، بينما أصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.