قسنطينة: وفاة شخص سقط من علو جسر

تدخلت إسعافات الحماية المدنية لوسط المدينة والوحدة الثانوية سيساوي سليمان بلدية قسنطينة، مساء اليوم الأحد. في حدود الساعة 14 و 22 دقيقة بشارع رومانيا بلدية قسنطينة. وذلك لأجل سقوط شخص من أعلى الجسر العملاق بعلو حوالي 100 متر.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 33 سنة. متوفي بعين المكان جراء سقوطه من الجسر العملاق.

وقد تم تأكيد الوفاة من طرف طبيب الحماية المدنية مع نقله لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي.