قسنطينة: وفاة شخص في اصطدام شاحنتين بواد ورزق

لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الاثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 27 بواد ورزق ببني حميدان بولاية قسنطينة.

و في هذا السياق تمثل الحادث في إصطدام بين شاحنتين نوع شكمان كانتا تسيران في نفس الاتجاه.

ليخلف هذا الاصطدام ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 47 سنة وهوسائق الشاحنة الثانية كان محصور بداخلها اين تم اخراجه من طرف مصالح الحماية المدنية.

و نقله إلى المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة اثر تعرضه لجروح متفاوتة ليفارق الحياة هناك.

فيما تبقى الجهات الامنية ممثلة في افراد الفرقة الافليمية للدرك الوطني ببني حميدان بعين المكان لمعرفة اسباب الحادث وكذا تسهيل حركة المرور.

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قسنطينة: توقيف 16 شخصا يحرسون حظائر غير قانونية لركن السيارات

كما قامت شرطة قسنطينة، ممثلة في أمن دائرة علي منجلي خلال عطلة نهاية الأسبوع بحملة ضد استغلال الطريق العام. أين تم توقيف 16 شخصا (12 مساء الجمعة و 04 صبيحة السبت).

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار محاربة الظواهر السلبية المختلفة. خاصة ظاهرة استغلال الطريق العام كموقف غير مرخص من الجهات المختصة. العملية الأولى تمت مساء يوم الجمعة 18 مارس 2022. تم فيها القيام بدوريات مكثفة بمحيط مختلف المراكز التجارية.

وأشار البيان إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد 12 شخص يستغلون الطريق العام كموقف غير مرخص للمركبات. تم توقيفهم جميعا بمحيط المراكز التجارية “رتاج مول، لالة باية، sans visa ، la coupole “.

في حين العملية الثانية تمت صبيحة يوم السبت الموافق لـ 19 مارس 2022، على مستوى الوحدة الجوارية الثانية. أين تم خلالها توقيف 04 أشخاص من نفس الفئة بمحيط المركز التجاري المعروف.

قسنطينة.. توقيف مبحوث عنه متورط في قضايا سرقة

كما تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، من توقيف شاب يبلغ من العمر 28 سنة، عن تهمة السرقة. باستعمال العنف والتهديد بالسلاح الأبيض.

كما تعود وقائع القضية إلى تقدم احد الضحايا إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بديدوش مراد. من أجل تقديم شكوى مفادها تعرضه لسرقة سيارته المخصصة سيارة أجرة للنقل الحضري للمسافرين بجميع وثائقها الإدارية. تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض من طرف المشتبه فيه السالف الذكر.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف الأبحاث تحت إشراف قائد الكتيبة، تم توقيفه بمنطقة الرحالة بلدية حامة بوزيان. كما تبين من خلال التحقيقات، أن المشتبه فيه مبحوث عنه ومحل عدة قضايا أخرى لدى وحدات المجموعة. وكذا مصالح الأمن الوطني بولاية قسنطينة والمجموعة الإقليمية للدرك الوطني سكيكدة.

وبعد استكمال التحقيق، واستفاء كامل الإجراءات القانونية اللازمة من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بديدوش مراد. تم تحرير ملف قضائي ضد المعني وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.