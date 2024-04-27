قسنطينة.. وفاة شخص في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 20

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 20 ببلدية عين اعبيد بولاية قسنطينة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 16سا46د ، من اجل حادث إنحراف و إنقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 20 بلدية ودائرة عين أعبيد.

وخلف الحادث حسب البيان، وفاة شخص يبلغ من العمر 71 سنة، ليتم نقله الى مصلحة حفظ الجثث.

كما اصيب اخر يبلغ من العمر 56 سنة، ليتم اسعافه ونقله الى المستشفى المحلي.