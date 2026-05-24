قسنطينة.. وفاة شخص وإصابة آخر إثر سقوط رافعة داخل ورشة

تدخلت إسعافات الحماية المدنية لدائرة الخروب، اليوم الأحد، من أجل حادث سقوط رافعة على شخصين داخل ورشة بناء، بحي سيساوي بـ قسنطينة.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 39 سنة، فارق الحياة بعين المكان، فيما أصيب آخر يبلغ من العمر 39 سنة بإصابات متعددة.

وتم إسعاف المصاب بعين المكان قبل تحويله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة، وفق ما أفادت به خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية.