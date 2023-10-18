قسنطينة.. وفاة شخص واصابة 2 آخرين في حادث مرور ببلدية حامة بوزيان

لقي شخص مصرعه واصيبن اثنين اخرين، اليوم الاربعاء، في حادث مرور على مستوى طريق حي 104 مسكن بدائرة ديدوش مراد بولاية قسنطينة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحه على الساعة 17سا45د، من اجل حادث اصطدام بين دراجتين ناريتين على مستوى طريق حي 104 مسكن بلدية حامة بوزيان دائرة ديدوش مراد.

وأضاف ذات البيان، ان هذا الحادث خلفوفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 28 سنة وجريحين من جنس ذكر يبلغان من العمر 21 سنة و 52 سنة تم اسعافهما ونقلهما الى المستشفى المحلي.