قسنطينة: وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين بجروح في حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك بولاية قسنطينة. في وفاة طفلة وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد وقع بالطريق الرابط بين منطقتي البعراوية وصالح دراجي ببلدية الخروب. وتمثل في انحراف سيارة وانقلابها. حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل نقل المصابين الذين لهم اصابات متفاوتة الخطورة. كما تم نقل جثة الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب