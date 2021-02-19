قسنطينة: وفاة طفل وإصابة آخر بعد سقوطهما بوادي الرمال

لقي طفل حتفه وأصيب آخر، صبيحة اليوم الجمعة، بعد سقوطهما في وادي الرمال بحي رحماني عاشور ولاية قسنطينة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادثة جرت وقائعها صبيحة اليوم بوادي الرمال على الساعة الحادية عشر صباحا.

وحسب مصادر مطلعة، فان الحادثة نجمت عن غرق الطفلين البالغين من العمر 9 و 10 سنوات إثر سقوطهما على حافة الوادي.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، وقامت بانتشال جثة الطفل صاحب التسع سنوات وانقاد الاخر الذي وجد في حالة اغماء.

من جهتها المصالح الامنية فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث الاليم.