قسنطينة..وفاة عجوز صدمتها حافلة للنقل الحضري بحي الاخوة عباس

لقيت ،منذ قليل، امراة متقدمة في السن حتفها اثر تعرضها لحادث صدم من قبل حافلة للنقل الحضري على مستوى مفترق الطرق بحي الاخوة عباس و المعروف شعبيا بإسم “واد الحد “.

هذا وتدخلت اسعافات الحماية المدنية، من اجل نقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس.

فيما فتحت الجهات الامنية المختصة تحقيقاتها من اجل معرفة اسباب الحادث.

تجدر الاشارة الى ان هذا الحادث يعد رقم 14 بولاية قسنطينة خلال هذا اليوم، اين عرفت الولاية صبيحة اليوم على اثر التقلبات الجوية 13 حادث مرور عبر مختلف الطرق، عرقلت على اثرها حركة المرور خلال الساعات الماضية.

في حين لم تسجل اي خسائر جسمانية، سوى اصابة 4 اشخاص بإصابات متفاوتة فيما سجلت بعض الخسائر المادية للمركبات.