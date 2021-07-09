قسنطينة: وفاة 8 أشخاص و إصابة 14 أخرين في اصطدام شاحنة ذات مقطورة بحافلة

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 14 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة اليوم الجمعة إثر حادث مرور وقع بولاية قسنطينة

وحسب مصادر النهار اونلاين الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين جيجل وقسنطينة وثمتل في اصطدام شاحنة ذات مقطورة بحافلة نقل المسافرين.

ما خلف وفاة 8 أشخاص تم نقلهم لمصلحة حفظ الجثث فيما اصيب 14 أحخرين بجروح اين قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان ليتم تحويلهم إلى مستشفى الولاية.