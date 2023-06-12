قسنطينة.. وفد عن مجلس الأمة ينوه بجودة ترميم مسجدين عتيقين

نوه أعضاء لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمجلس الأمة. بجودة أشغال ترميم المسجدين العتيقين ”سيدي لخضر” و ”الأربعين شريف” اللذين يقعان بقلب مدينة قسنطينة.

وخلال المهمة الإستعلامية التي استهلها الوفد يوم الأحد إلى قسنطينة. أشاد رئيس اللجنة البروفيسور، محمد بوبكر”بنوعية أشغال ترميم هذين المسجدين العتيقين المنجزة من طرف أيادي عاملة جزائرية”.

مشيرا إلى أن الإنجازات التي تحققت في هذا المجال ”كانت نتيجة استراتيجية الدولة في دعم التكوين والتكوين المتواصل في جميع التخصصات. داعيا إلى إعطاء مزيد من الفرص للكفاءات الجزائرية في مختلف المجالات.

ومن جهته، صرح مدير الثقافة و الفنون بالولاية، لمين قروي أن المسجدان العتيقان ”سيدي لخضر” و ”الأربعين شريف”. والملاحق التابعة لهما سيفتحان أبوابهما أمام الجمهور في 5 جويلية المقبل بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال والشباب.

و بعد أن زار مسجد الأمير عبد القادر، حيث أبدى إعجابه بهذا الصرح الديني والمعماري. الذي اعتبره ”مفخرة” للجزائر، أكد رئيس لجنة التربية و التكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمجلس الأمة. على التزامه ب ”التدخل لدى السلطات من أجل تسوية المشاكل ذات الطابع التقني المطروحة بهذا المسجد التحفة”. بهدف تمويل اقتناء زرابي و صيانة و إعادة تأهيل نظامي التدفئة و الكهرباء على وجه الخصوص.

و بعد أن أشار إلى الطابع الفريد و المتميز لمسجد الأمير عبد القادر، أحد أبرز معالم مدينة قسنطينة، أوضح السيد محمد بوبكر بأن اللجنة التي يقودها ”لن تدخر أي جهد يصب في مصلحة هذا المسجد و المحافظة عليه، باعتباره صرحا يعكس الطابع العربي-الإسلامي للجزائر.

يشار أن ورشات ترميم المسجدين جاءت في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة سنة 2015 للثقافة العربية، وأعيد بعثها عام 2020 بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد رفع التجميد.