قسنطينة : 10 جرحى في حادث إصطدام سيارتين بابن زياد

خلف حادث مرور وقع على مستوى طريق الوطني 79 بحي بن عاشور بإبن زياد في قسنطينة 10 مصابين أعمارهم من 5 سنوات الى 57سنة.

الجرحى لهم إصابات مختلفة على اثر إصطدام سيارتين سياحيتين ما استدعى تدخل إسعافات الحماية المدنية لوحدة إبن زياد. بدعم من سيارة إسعاف لوحدة حامة بوزيان من اجل تقديم الاسعافات اللازمة للضحايا ثم نقلهم الى استعجالات ابن زياد.

فيما فتحت الجهات الامنية تحقيقاتها لمعرفة الاسباب الحقيقة لوقوع الحادث