قسنطينة: 10 مصابين في حادث اصطدام بين حافلتين وشاحنة وسيارة

تدخلت إسعافات الحماية المدنية لدائرة قسنطينة مدعمة بالمركز المتقدم وسط المدينة، اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة التاسعة. بحي الدقسي عبد السلام بإتجاه حي الإخوة عباس ب/د قسنطينة. لأجل حادث مرور يتمثل في إصطدام بين حافلتين للنقل الحضري وشاحنة وسيارة.

وخلف الحادث 10 مصابين من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم بين 30 و 56 سنة متعددي الإصابات.

وقد تم إسعافهم بعين المكان و إجلاءهم إلى إستعجالات المستشفى الجامعي قسنطينة.