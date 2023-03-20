قسنطينة: 11 جريحا إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين

خلف إنحراف و انقلاب حافلة من نوع “تويوتا كواستر” 11 ضحية لهم جروح مختلفة بولاية قسنطينة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الحافلة تعمل على خط عين مليلة قسنطينة. وكانت بإتجاه مدينة عين مليلة وبالضبط على مستوى الطريق الوطني 79 مقابل مطار قسنطينة محمد بوضياف الدولي. في حصيلة اولية 11 ضحية منهم 6 ذكور و 5 اناث لهم اصابات متعددة و مختلفة. نقلوا على اثرها الى المستشفى الجامعي ابن باديس من طرف مصالح الحماية المدنية. ممثلة في كل من الوحدة الرئيسية بعلي منجلي ،الوحدة الثانوية سيساوي و المركز المتقدم مصنف عبد الرحمان البوليقون.

في حين باشرت المصالح الامنية المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث