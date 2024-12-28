قسنطينة.. 12 جريحا في إصطدام تسلسلي بين حافلة لنقل المسافرين و6 سيارات

أًصيب 12 شخصا بجروح اليوم في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 27، بلدية ودائرة قسنطينة.

وحسب بيان مصالح الحماية المندية تدخلت على الساعة 19سا27دقيقة، من اجل حادث إصطدام تسلسلي بين حافلة لنقل المسافرين و6 سيارات.

و خلف الحادث إصابة 12 شخص أعمارهم بين 09 سنوات و 71 سنة لهم إصابات و جروح بمختلف أنحاء الجسم.تم إسعافهم ونقلهم لمستشفى البير .

الحادث من المحتمل انه ناتج عن، فقدان السيطرة على فرامل الحافلة التي كانت متوجهة نحو ولاية سكيكدة .

من جهتها فتحت الجهات الامنية تحقيقا لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء الحادث.