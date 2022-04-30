قسنطينة: 12 جريحا في حادث انفجار مخبزة بعلي منجلي

خلف حادث احتراق متبوع بانفجار وقع عصر اليوم السبت، بإحدى المخابز الواقعة بالطابق الارضي لاحدى العمارات في الوحدة الجوارية 18 بالمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة، 12 ضحية من بينهم 11 ضحية لهم حروق متفاوتة من الدرجة الثانية و ضحية في حالة صدمة.

وفي هذا السياق، تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل اخماد الحريق و نقل 3 مصابين الى مستشفى علي منجي عبد القادر بن شريف فيما تم نقل 9 من طرف الخواص الى ذات المسشفى ليتم بعدها نقل 8 منهم الى المستشفى الجامعي ابن باديس من طرف مصالح الحماية.

الحادث خلف ايضا احتراق كلي للمخبزة و محتوياتها مع تشققات بالجدار الخلفي للمخبزة.

هذا و سخرت لهذه العملية 3 شاحنات اطفاء و 4 سيارات اسعاف مع وضع جهاز حماية للحراسة بعين المكان.

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قسنطينة: وفاة خمسينية إختناقا بالغاز وإنقاذ أخرى في الخروب

كما لقيت صبيحة اليوم الجمعة، إمرأة مصرعها وأصيبت أخرى باختناق جراء استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون بحي 1013 مسكن بولاية قسنطينة. وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية قطوش الجمعي بالخروب فجر اليوم بحي 1013 مسكن. و ذلك لأجل بداية إختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء المتواجد داخل الحمام بدون تهوية. حيث سجلت ذات المصالح إختناق ضحيتين من جنس أنثى الأولى تبلغ من العمر 56 سنة. و كان لها توقف بالوضائف الحيوية و عند نقلها إلى مستشفى محمد بوضياف. تم تأكيد وفاتها من طرف طبيب المستشفى. كما أن الضحية الثانية تبلغ من العمر 68 سنة كانت في حالة غثيان. أين قدمت لها الإسعافات اللازمة من طرف ذات المصالح بعين المكان و نقلها إلى ذات المستشفى. قسنطينة: حجز قرابة 5 قناطير من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك