قسنطينة.. 15 ضحية في اصطدام بين حافلة وشاحنة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية قسنطينة، صباح اليوم الإثنين، حادث مرور، بالطريق السيّار شرق-غرب زواغي سليمان اتجاه بلدية عين السمارة، حيث أسفر عن إصابة 15 شخصا.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن وحدة دائرة قسنطينة، وحدة الخروب، وحدة السمارة و المركز المتقدم بوليقون. تدخلوا في حدود الساعة 09 و 48د، لأجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين و شاحنة ذات مقطورة. بالطريق السيار شرق -غرب زواغي سليمان اتجاه بلدية عين السمارة.

حيث خلّف الحادث في حصيلة أولية 15 مصابا من كلا الجنسين، لهم إصابات متفاوتة. تم إسعافهم بعين المكان وتحويلهم إلى المستشفى الجامعي قسنطينة وإلى مستشفى علي منجلي.

