قسنطينة: 17 جريحا في إصطدام بين حافلة وسيارتين

أصيب 17 شخصا بجروح في حادث مرور وقع زوال اليوم ، تمثل في إصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارتين سياحيتين، في ولاية قسنطينة.

الحادث وقع على على مستوى الطريق الولائي 101 ببلدية الخروب، أسفر عن إصابة 17 شخصا بجروح تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

تيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp