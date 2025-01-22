قسنطينة: 18 شهرا حبسا نافذا لشابتين لاعتدائهما على محامية وسط المحكمة

أدانت محكمة قسنطينة، اليوم المتهمتين بضرب المحامية داخل محكمة قسنطينة. بجنحة الإعتداء على محامية أثناء تأدية مهامها بـ18 شهرا نافذا و الثانية بعام حبسا نافذا.

وقائع القضية تعود الى تاريخ 15 جانفي 2025، أين اقدمت المتهمتين على الاعتداء على محامية معتمدة لدى مجلس قضاء قسنطينة. بالضرب مع السب و الشتم على خلفية مناوشات كلامية تطورت إلى اعتداء سبب عجز للمحامية قدر بـ 15 يوما.

و قد تم حينها تقديم الفاعلتين بموجب اجراءات المثول الفوري أين تم تأجيل الجلسة بطلب من المتهمتين لتحضير الدفاع وايداع إحداهما رهن الحبس الموقت.

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