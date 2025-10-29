إعــــلانات
أخبار الجزائر

قسنطينة.. 3 جرحى في انحراف سيارة وسقوطها بمنحدر

بقلم م. فيصل
  • 143
  • 0

خلّف حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 27 بالمنية ببلدية قسنطينة إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخل إسعافات للمركز المتقدم البوليڨون، في حدود الساعة 20:57، لأجل انحراف سيارة وسقوطها بمنحدر بحوالي 12 مترًا.

الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 14 و21 سنة، بجروح متفاوتة وفي حالة صدمة.

وقدمت لهم الإسعافات اللازمة وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي قسنطينة ومستشفى البير.

رابط دائم : https://nhar.tv/1p9TZ
