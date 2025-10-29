قسنطينة.. 3 جرحى في انحراف سيارة وسقوطها بمنحدر
بقلم م. فيصل
خلّف حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 27 بالمنية ببلدية قسنطينة إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
وحسب بيان للحماية المدنية، تدخل إسعافات للمركز المتقدم البوليڨون، في حدود الساعة 20:57، لأجل انحراف سيارة وسقوطها بمنحدر بحوالي 12 مترًا.
الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 14 و21 سنة، بجروح متفاوتة وفي حالة صدمة.
وقدمت لهم الإسعافات اللازمة وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي قسنطينة ومستشفى البير.
