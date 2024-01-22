قسنطينة: 3 ضحايا إثر حريق شقة بعلي منجلي

نشب صباح اليوم حريق بإحدى الشقق في الطابق الثالث لعمارة واقعة بالوحدة الجوارية 20 في المقاطعة الادارية علي منجلي بقسنطينة.

حيث خلف الحادث 03 مصابين من كلا الجنسين أعمارهم 02 و 26 سنة. لهم صعوبة في التنفس بسبب الدخان المنبعث من الحريق. اين قدمت لهم الاسعافات اللازمة بعين المكان و تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية الى مستشفى علي منجلي عبد القادر بن شريف.

كما أخمد الحريق من طرف ذات المصالح حتى التأكد التام من الإخماد مع حماية باقي الشقق المجاورة