قسنطينة: 4 جرحى في حادث إنهيار سقف ورشة بناء ببومرزوق
خلف انهيار ورشة بناء صباح اليوم في حي بو مرزوق شرق مدينة قسنطينة، أربعة جرحى من بين عمال إحدى ورشات البناء الخاصة أصيبوا ببعض الكسور، حينما كانوا يقومون بصب الخرسانة على السقف.
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خلف انهيار ورشة بناء صباح اليوم في حي بو مرزوق شرق مدينة قسنطينة، أربعة جرحى من بين عمال إحدى ورشات البناء الخاصة أصيبوا ببعض الكسور، حينما…
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