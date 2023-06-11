قسنطينة.. 4 جرحى في حادث اصطدام سيارتين وشاحنة بزيعود يوسف
بقلم هارون بوحزام
وقع حادث مرور، اليوم الأحد، بالطريق السيار شرق/غرب، داخل النفق باتجاه ولاية سكيكدة دائرة زيغود يوسف.
وتمثل هذ الحادث في اصطدام بين سيارتين سياحيتين و شاحنة.
الحادث خلف إصابة 4 أشخاص من كلا الجنسين تراوحت أعمارهم بين 27 و 30 سنة لهم جروح وإصابات متفاوتة الخطورة.
لتقدم لهم على اثرها الإسعافات الأولية اللازمة من طرف مصالح الحماية المدنية بعين المكان.
كما تم نقلهم إلى مستشفى زيغود يوسف لتلقى العلاج اللازم.
رابط دائم : https://nhar.tv/FUhT0