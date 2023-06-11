قسنطينة.. 4 جرحى في حادث اصطدام سيارتين وشاحنة بزيعود يوسف

وقع حادث مرور، اليوم الأحد، بالطريق السيار شرق/غرب، داخل النفق باتجاه ولاية سكيكدة دائرة زيغود يوسف.

وتمثل هذ الحادث في اصطدام بين سيارتين سياحيتين و شاحنة.

الحادث خلف إصابة 4 أشخاص من كلا الجنسين تراوحت أعمارهم بين 27 و 30 سنة لهم جروح وإصابات متفاوتة الخطورة.

لتقدم لهم على اثرها الإسعافات الأولية اللازمة من طرف مصالح الحماية المدنية بعين المكان.

كما تم نقلهم إلى مستشفى زيغود يوسف لتلقى العلاج اللازم.