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قسنطينة: 5 مصابين في اصطدام سيارتين بنفق زيغود يوسف

بقلم هارون بوحزام
قسنطينة: 5 مصابين في اصطدام سيارتين بنفق زيغود يوسف
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تدخلت إسعافات الحماية المدنية زيغود يوسف عصر اليوم لأجل حادث تصادم بين سيارتين داخل نفق زيغود يوسف  بالطريق السيار شرق - غرب بإتجاه ولاية سكيكدة.

اين خلف الحادث إصابة 5 أشخاص من كلا الجنسين أعمارهم بين 8 سنوات و40 سنة، يعانون من آلام و جروح مختلفة بأنحاء الجسم ،قدمت لهم الإسعافات اللازمة من طرف مصالح الحماية المدنية و تم تحويلهم إلى مستشفى زيغود يوسف. فيما فتحت المصالح الامنية المختصة تحقيقاتها لمعرفة اسباب وقوع الحادث.

رابط دائم : https://nhar.tv/2Dbww
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