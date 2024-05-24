قسنطينة: 5 مصابين في اصطدام سيارتين بنفق زيغود يوسف

تدخلت إسعافات الحماية المدنية زيغود يوسف عصر اليوم لأجل حادث تصادم بين سيارتين داخل نفق زيغود يوسف بالطريق السيار شرق - غرب بإتجاه ولاية سكيكدة.

اين خلف الحادث إصابة 5 أشخاص من كلا الجنسين أعمارهم بين 8 سنوات و40 سنة، يعانون من آلام و جروح مختلفة بأنحاء الجسم ،قدمت لهم الإسعافات اللازمة من طرف مصالح الحماية المدنية و تم تحويلهم إلى مستشفى زيغود يوسف. فيما فتحت المصالح الامنية المختصة تحقيقاتها لمعرفة اسباب وقوع الحادث.