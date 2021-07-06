قسنطينة.. 6 جرحى في اصطدام تسلسلي لـ 10 سيارات وشاحنة ذات مقطورة
بقلم شمس الدين ثامن
أصيب اليوم الثلاثاء، 6 أشخاص إثر حادث مرور بمحول سيساوي بالطريق السيار شرق غرب بولاية قسنطينة.
وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الحادث تمثل في اصطدام تسلسلي ل 10 سيارات و شاحنة ذات مقطورة. مخلفا اصابة 6 اشخاص أعمارهم تتراوح بين 9 و35 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.
وأضافت ذات المصادر، إن 11 شخصا كانوا تحت تأشير الصدمة، حيث قدمت لهم الإسعافات اللازمة.
ومن جهتها، قلمت فرق الحماية المدنية باجلاء المصابين ونقلهم الى مستشفى الخروب
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