قسنطينة.. 6 جرحى في اصطدام تسلسلي لـ 10 سيارات وشاحنة ذات مقطورة

وأضافت ذات المصادر، إن 11 شخصا كانوا تحت تأشير الصدمة، حيث قدمت لهم الإسعافات اللازمة.

ومن جهتها، قلمت فرق الحماية المدنية باجلاء المصابين ونقلهم الى مستشفى الخروب