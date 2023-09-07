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قسنطينة.. 6 جرحى في حادث اصطدام بين سيارتين وسقوطهما بمنحدر حامة بوزيان

بقلم هارون حزام
قسنطينة.. 6 جرحى في حادث اصطدام بين سيارتين وسقوطهما بمنحدر حامة بوزيان
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اصيب صباح اليوم 6 أشخاص من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم بين 07 سنوات و 52 سنة. لهم جروح واصابات متفاوتة الخطورة. اثر حادث اصطدام بين سيارتين سياحيتين وتدحرجهما بمنحدر على مستوى الطريق الوطني رقم 27 منطقة المخوض إتجاه زقرور العربي ببلدية حامة بوزيان.

كما تدخل عناصر الحماية المدنية على إثر الحادث. اين قدمت الإسعافات الأولية اللازمة بعين المكان. و من ثم نقلهم إلى مستشفى ديدوش مراد مع نقل ضحية من جنس ذكر الى مستوصف حامة بوزيان.

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