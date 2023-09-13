قسنطينة.. 7 جرحى اثر انقلاب سيارة أجرة ببلدية بوزيان

أصيب 7 اشخاص بجروح، اليوم الأربعاء، اثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 27 لموخض ببلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة.

وحسب بيان الحماية المدنية فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 14سا19د من أجل حادث إنحراف وإنقلاب سيارة أجرة على مستوى الطريق الوطني رقم 27 لموخض حامة بوزيان بلدية و دائرة حامة بوزيان.

وخلف هذا الحاجث اصابة 7 أشخاص بجروح من بينهم ضحيتان في حالة حرجة مختلفة، تتراوح اعمارهم مابين 45 و 07 سنوات، تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.