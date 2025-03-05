قسنطينة.. 7 جرحى في حادثي مرور منفصلين

أصيب 7 أشخاص بجروح في حادثي مرور منفصلين وقعا، الثلاثاء، بمنحدر حي بودراع صالح، ببلديتي قسنطينة والخروب.

وحسب بيان الحماية المدنية، تدخلت في حدود الساعة 21:40 من أجل حادث انحراف سيارة.

وخلّف الحادث إصابة 3 اشخاص، تتراوح أعمارهم بين 19 و33 سنة، بجروح مختلفة. تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى مستشفى الجامعي بقسنطينة.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية لدائرة الخروب في حدود الساعة 22:11 لأجل حادث انحراف وانقلاب سيارة. وذلك بالقرب من محطة الخدمات ماسينيسا ببلدية ودائرة الخروب.

وخلّف الحادث إصابة 5 أشخاص، أعمارهم بين سنتين و35 سنة، بجروح مختلفة بأنحاء الجسم، وفي حالة صدمة. تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة.