قسنطينة: 7 سنوات للعون المهني و5 سنوات لشريكه في فضيحة سرقة آلاف الكمامات الطبية بالمستشفى الجامعي

أصدر مجلس قضاء قسنطينة اليوم الأربعاء بيانا حول فضيحة سرقة آلاف الكمامات الطبية بالمستشفى الجامعي بذات الولاية.

وتعود تفاصيل القضة إلى 31 ماي الماضي، أين قام مدير المستشفى الجامعي بقسنطينة بالتبليغ عن عملية سرقة طالت مخازن الصيدلية المركزية للمستشفى.

العملية إستهدفت 16 ألف قناع جراحي من علامة وينر، وتمت على مرحلتين، تورط فيها عامل مهني يدعى”ب. ز” رفقة شخص غريب عن القطاع يدعى”ط. ع” تورط.

واسفرت التحريات إلى توقيف العامل المهني وبحوزته 6 آلاف قناع مع إسترجاع المسروقات الأخرى تم بيعها لصيادلة من دون فواتير.

المتورطان تم تقديمهما للمثول أمام النيابة ثم تقرر إيداعهما الحبس.

وأفضت محاكمة المتورطين إلى تسليط عقوبة الحبس 7 سنوات للعون المهني و5 سنوات لشريكه، كم تم تغريم العون المهني بـ50 مليون سنتيم، و20 مليونا لشريكه.

وأضاف بيان مجلس قضاء قسنطينة أنه ستتم متابعة صيدليين بتهمة انعدام الفواتير لمحاكمتهما لاحقا.