قسنطينة.. 7 مصابين في اصطدام تسلسلي لعدة مركبات

أصيب 7 أشخاص اليوم السبت، على إثر وقوع حادث مرور تسلسلي تمثل في اصطدام بين 05 سيارات، بالطريق السيّار شرق-غرب داخل نفق جبل الوحش اتجاه بلدية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن المركز المتقدم جبل الوحش والوحدة الثانوية لدائرة قسنطينة. تدخلوا لأجل حادث مرور تسلسلي يتمثل في اصطدام بين 05 سيارات، بالطريق السيّار شرق-غرب داخل نفق جبل الوحش اتجاه بلدية قسنطينة.

حيث خلّف الحادث 7 إصابات من كلا الجنسين (بين شهر و 68 سنة) لهم إصابات متفاوتة. قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة وتم تحويلهم إلى المستشفى الجامعي قسنطينة.

