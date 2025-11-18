قسنطينة.. 7 جرحى في حادث اصطدام بين سيارة وحافلة

أصيب 7 أشخاص في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء، ببلدية علي منجلي ولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 06سا14د لأجل حادث إصطدام بين سيارة و حافلة لنقل المسافرين. ( تشغل خط داخلي)، بالوحدة الجوارية علي منجلي، ببلدية و دائرة الخروب.

مشيرة أن الحادث أسفر عن إصابة 07 أشخاص كحصيلة أولية، لهم جروح خفيفة تم إسعافهم و نقلهم المستشفى المحلي، فيما تبقى عملية جارية.

