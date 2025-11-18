إعــــلانات
أخبار الجزائر

قسنطينة.. 7 جرحى في حادث اصطدام بين سيارة وحافلة

بقلم عايدة.ع
قسنطينة.. 7 جرحى في حادث اصطدام بين سيارة وحافلة
  • 76
  • 0

أصيب 7 أشخاص في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء، ببلدية علي منجلي ولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 06سا14د لأجل حادث إصطدام بين سيارة و حافلة لنقل المسافرين. ( تشغل خط داخلي)، بالوحدة الجوارية علي منجلي، ببلدية و دائرة الخروب.

مشيرة أن الحادث أسفر عن إصابة 07 أشخاص كحصيلة أولية، لهم جروح خفيفة تم إسعافهم و نقلهم المستشفى المحلي، فيما تبقى عملية جارية.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/y5CNc
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer