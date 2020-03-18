قسنطينة.. 9 حالات مشتبه في اصابتها بفيروس كورونا منذ فيفري كلها سلبية

أخبار الجزائر
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قسنطينة.. 9 حالات مشتبه في اصابتها بفيروس كورونا منذ فيفري كلها سلبية
بقلم شمس الدين تامن

اكد مدير الصحة لولاية قسنطينة أن عدد الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا منذ شهر فيفري الماضي قد وصلت الى 9 حالات.

في تصريح خص به  النهار اون لاين قال مدير الصحة للولاية ان  معظمها كانت لمغتربين دخلوا تراب الولاية عبر مطار قسنطينة اين  جاءت تحاليلهم سلبية بعد رد نتائج معهد باستور عن عينات الاشخاص المشتبه فيهم.

ونوه ذات المتحدث ان كل الوسائل جاهزة   لاستقبال اي حالة مشتبه  باصابتها بالفيروس.

من جهته رحب مدير الصحة لولاية قسنطينة بقرار مدير معهد باستور حول امكانية وضع مراكز لتحليل عينات الاشخاص المشتبه فيهم داخل تراب الولاية والذي يستقبل عينات كل ولايات الشرق  من شانه رفع الضغط الذي يشهده ذات المعهد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=792133

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