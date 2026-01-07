إعــــلانات
قسنطينة.. إصابة 11 شخصًا في حريق شقة بزيغود يوسف

بقلم م. فيصل
اصيب 11 شخصا، اليوم الأربعاء، في حريق شقة بالطابق الثالث لعمارة سكنية  ببلدية ودائرة زيغود يوسف ولاية قسنطينة.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت في حدود الساعة 15:31، من أجل إخماد حريق شقة بحي 120 مسكنًا.

وتم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء العمارة مع تسجيل إصابة 11 شخصًا بصعوبة في التنفس.

ومن بين المصابين 7 أشخاص في حالة صدمة. تم إسعافهم في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي.

العملية سخرت لها المصالح ذاتها شاحنتي إطفاء، شاحنة سلّم ميكانيكي، وسيارتي إسعاف.

