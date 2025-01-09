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قسنطينة: انتشال جثتي شخصين من تحت الأنقاض والبحث عن الثالث متواصل

بقلم هارون بوحزام
قسنطينة: انتشال جثتي شخصين من تحت الأنقاض والبحث عن الثالث متواصل
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تمكنت مصالح الحماية المدنية بقسنطينة في هذه الأثناء من العثور على ثلاث شباب كانوا مفقودين، وسط شكوك حول انهم تحت ردوم بناية انهارت منذ ايام قليلة، ليتبيّن أنهم تحت الأنقاض منذ أيام.

وحسب ما أفادت به مصادر لـ “النهار”، فإن الحماية المدنية تمكنت من انتشال اثنين منهما. فيما تبقى العملية جارية لانتشال جثة الضحية الثالث. وسيتم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس.

تجدر الإشارة إلى أن الشباب المفقودين اختفوا منذ يوم حادثة انهيار بناية في حي الأطباء بـ بوالصوف التابع لبلدية قسنطينة.

رابط دائم : https://nhar.tv/kpm0D
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